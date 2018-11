Rettegett betegségeket előzhet meg kávéval

Így ölöd meg a gyerekedet Pedig vannak – ha szerencsére nem is sokan (a társadalom 1,5–2 százaléka) – olyan oltásellenesek, akik úgy hiszik, hogy az oltások mögött a pénzéhes háttérhatalom bújik meg. És most nagyon úgy tűnik, hogy orvosok is csatlakoztak az oltásellenesek köréhez, hiszen a legutóbbi hírek szerint vannak olyan orvosok, akik oltás nélkül – persze vaskos boríték ellenében – kiadják a kitöltött oltási könyvet. Így téve lehetővé a szülőknek a büntetések elkerülését és a gyerek felvételét mindenfajta vegzatúra nélkül a bölcsődébe, óvodába, iskolába…